Церемония Награждения победителей PRESSзвания

Дата и время: суббота, 7 июня 2014 г, в 18.00.

Место: г. Киев, концерт-холл FREEDOM, ул. Фрунзе 134.

Ведущие: Майкл Щур и Дмитрий Танкович.

На церемонии будут объявлены имена лучших деловых журналистов и редакторов Украины в 10 профильных номинациях и в имиджевой номинации «Лучший деловой редактор». Также будут оглашены компании, которые наиболее эффективно взаимодействовали со СМИ в 2013 году.

Предварительная аккредитация обязательна!

Контактное лицо – Юлия Криницкая, тел. (044) 581 70 71,моб. (093) 271 40 31 info@presszvanie.ua.

Справка:

«Премия деловых кругов «PRESSзвание» — международный конкурс деловых журналистов, в котором жюри — лидеры бизнеса и редакторы ведущих деловых изданий — оценивают работу журналистов и редакторов, работающих в деловых печатных, интернет-изданиях и информагентствах, а также независимых бизнес-журналистов. Интерактивное голосование происходит в реальном времени на сайте конкурса www.presszvanie.ua.