В Донецке за сутки вооруженные люди отобрали у водителей 4 автомобиля - милиция

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

В сообщении отмечается, что вчера, 4 июня, в Ленинском районе около 14.45 пять неизвестных мужчин с автоматическим оружием в руках, одетые в камуфляжную форму и балаклавы, остановили автомобиль «БМВ Х-5 », на котором двигался 30-летний мужчина. Под угрозой применения оружия нападавшие вытолкнули мужчину из автомобиля и, сев за руль указанной иномарки, уехали в неизвестном направлении. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Читайте такжеНа Донетчине и Луганщине будет работать сводный отряд милиции - Аваков

В этот же день при похожих обстоятельствах совершены угоны автомобилей в Буденновском, Ворошиловском и Кировском районах Донецка.

По всем фактам проводятся досудебные расследования.