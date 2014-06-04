Муфтий просит мусульман мира не ехать в Украину с оружием - СМИ

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, об этом Муфтий написал на своей странице в Фейсбук, передает Религийно-Информационная служба Украины.

У нас все хорошо, отметил он, и наемникам из разных государств здесь нечего делать, как и нет необходимости защищать единоверцев.

«Просто возьмите за руки ваших "солдат удачи" и скажите так, строго: "Нечего вам делать в Украине!" У нас все было хорошо. Вы себе даже не представляете, насколько все было хорошо», - пишет он.Читайте такжеВ центре Харькова около 1,5 тыс. прихожан церквей различных конфессий провели молебен за единство Украины

Саид Исмагилов отмечает, что в Украине никогда не было ни войн, ни терроризма. Мусульмане, иудеи, христиане никогда не воевали друг с другом.

«Нам всем хватало места под солнцем и земли под ногами. У нас не было мусульманских погромов как в Москве, и убийств шейхов, муфтиев и имамов. Никаких этнических чисток, никаких беженцев, никаких зачисток. Мы строили мечети или открывали молитвенные дома практически в любом населенном пункте, и ни разу нам их не сносили. Ни разу! У нас нет списков запрещенной мусульманской литературы. Вот просто нет. Ни одного наименования. Нам не запрещали Коран и его переводы. Мы печатали наши мусульманские газеты без цензуры и публиковали в них все, что думали. Мы принимали участие в прямых эфирах на телеканалах страны, где можно говорить правду в прямом эфире. Вы себе вообще представляете такое в своих странах? И это еще не все», - заметил он.

Муфтий подчеркнул, что в Украине мусульмане могли выдавать сертификаты «Халяль» на продукцию украинских предприятий, а с женщин никто не срывал на улицах хиджаб.Читайте такжеАрхиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Страшно не умереть, а страшно умереть недостойно… Страшно жить по-подлому

«Мы сами избираем себе муфтиев и имамов, и никто нам не диктует, кого мы должны избрать. Наши крымскотатарские мусульмане всегда проводили 18 мая на главной площади Симферополя траурный митинг в память о своих родственниках, погибших при депортации, и только в этом году им это запретили. И даже запретили въезд в Крым главному аксакалу народа - Мустафе Джемилеву. У нас есть крымскотатарские, татарские, арабские школы. У нас мусульмане - часть страны, часть общей истории нашей земли, наш дом здесь. Это наша Родина. Мы свободно исповедовали Ислам, молились в мечетях, постились в Рамадан, отправлялись в Хадж в Священную Мекку. И нам никто этого не запрещал. И даже больше, среди нас есть этнические украинцы, которые стали мусульманами, и нас никто не преследовал за то, что мы открыто проповедуем Ислам. Назовите мне еще хотя бы одну такую же страну. Вот вы хотели бы, чтобы и у вас так было? У нас все хорошо. Не нужно ехать к нам воевать против нас», - подчеркнул Саид Исмагилов.