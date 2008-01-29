СБУ занялась авторами силового сценария воссоединения Крыма с Россией

СБУ возбудила уголовное дело по факту призывов к нарушению территориальной целостности Украины представителями объединения «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия».

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила руководитель пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

В частности, она сообщила, что 22 января этого года следственным отделом ГУ СБУ в АРК по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УКУ (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) возбуждено уголовное дело по факту совершенных представителями объединения «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» публичных призывов и распространения ими материалов с призывами к действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, конституционного строя Украины, в том числе путем реализации так называемого «силового сценария воссоединения Крыма с Россией».

М.ОСТАПЕНКО сообщила, что представители этой организации на протяжении 2006-2007 годов проводили деятельность, направленную на нарушение территориальной целостности Украины. Она отметила, что СБУ в отношении лидеров и активистов этого объединения неоднократно принимала меры профилактического характера, в том числе выносились официальные предупреждения. Также эти лица привлекались органами милиции к административной ответственности за нарушение требований статей 181-1 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций) и 186-5 (Нарушение законодательства об объединении граждан) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Она добавила, что для проведения расследования в рамках уголовного дела в ГУ СБУ в АРК создана следственно-оперативная группа, которая начала осуществление процессуальных мероприятий (обыски, допросы и тому подобное), предусмотренных действующим законодательством.