Крымчане полностью перешли на российские СМИ - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским Советом директоров вещания и исследовательским Институтом Гэллапа.

Как пишет "Радио Свобода", согласно итогам исследования, отключения в некоторых регионах российских и украинских каналов существенно не повлияло на медиа-предпочтениях жителей Украины. «Только один из пяти крымчан сказал, что прекращение вещания некоторых украинских телеканалов изменило его медиа-привычки, и лишь один из десяти жителей Украины за пределами полуострова сказал, что прекращение вещания российских каналов изменило его медиа-привычки», - рассказали авторы исследования.

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Также, по данным исследования, 83 процента опрошенных крымчан считают, что результаты «референдума» 16 марта, вероятно, отражают реальные стремления жителей полуострова. 74 процента крымчан выразили убеждение в том, что будущее полуострова будет лучшим именно в составе России.

Опрос также продемонстрировал, что если в западных, северных и центральных регионах Украины респонденты благосклоннее относятся к участию США в разрешении кризиса в Украине, на востоке, юге и в Крыму опрошенные выражают свое положительное отношение к России.

«Единственное, в чем опрошенные из всей страны пришли к консенсусу, - в том, что они негативно воспринимают любое иностранное вмешательство в принятие решений относительно будущего страны», - сообщили авторы исследования.

Исследование проводилось с 21 до 29 апреля 2014 года. Опрошены 1400 респондентов в возрасте от 15 лет во всех регионах, кроме Крыма, а также 500 человек, которые живут на территории полуострова.