5 июня (четверг) 2014 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол «КИЕВ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Какими должны быть первые шаги новой киевской власти?

Как остановить коррупцию в столице?

За счет каких экономических инструментов может развиваться Киев?

Кто на самом деле будет управлять Киевом?

Участники круглого стола:

Алексей резников, адвокат, член первой пятерки списка «УДАР» на выборах в Киевсовет;

ИГОРЬ ЛУЦЕНКО, общественный деятель, член первой пятерки списка ВО «Батькивщина» на выборах в Киевсовет;

ИВАН САЛИЙ, представитель Президента Украины в Киеве — глава Киевской городской государственной администрации в 1992-1993 гг.

ИВАН ПЛАЧКОВ, глава Наблюдательного Совета «Киевэнерго»

ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, главный редактор телеканала Espreso.TV

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)