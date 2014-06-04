Круглый стол «КИЕВ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
5 июня (четверг) 2014 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол «КИЕВ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Какими должны быть первые шаги новой киевской власти?
Как остановить коррупцию в столице?
За счет каких экономических инструментов может развиваться Киев?
Кто на самом деле будет управлять Киевом?
Участники круглого стола:
Алексей резников, адвокат, член первой пятерки списка «УДАР» на выборах в Киевсовет;
ИГОРЬ ЛУЦЕНКО, общественный деятель, член первой пятерки списка ВО «Батькивщина» на выборах в Киевсовет;
ИВАН САЛИЙ, представитель Президента Украины в Киеве — глава Киевской городской государственной администрации в 1992-1993 гг.
ИВАН ПЛАЧКОВ, глава Наблюдательного Совета «Киевэнерго»
ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, главный редактор телеканала Espreso.TV
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)