В Сумах устроили велопробег за единство Украины

В Международный день защиты детей несколько сотен сумчан проехали по городу на велосипедах. Таким образом они агитировали за единство Украины и здоровый образ жизни. Не испугались дождя и маленькие велоаматоры, сообщает Радио Свобода.

Во время велопробега участники акции с украинской символикой, в вышиванках, дождевиках и с зонтиками пели гимн Украины, кричали «Слава Украине! Героям слава!».

Также организаторы мероприятия, клуб «Велодень Сумы» сладостями поздравили маленьких велосипедистов.

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Они отметили, что «велодень» был учрежден, чтобы объединить велосипедистов для пропаганды активного образа жизни. Участники велопарада выступают за безопасность и взаимоуважение на дорогах, создание велодорожек и велопарковок в общественных местах.

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Это уже второй в этом году велопробег в Сумах. Первый состоялся 1 мая. Следующий организаторы планируют провести 6 сентября.