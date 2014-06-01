Украинец выиграл польский X-фактор

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинец победил в финале двух девушек и выиграл около 25 тысяч евро, контракт на запись альбома и автомобиль.

Телеканал TVN, проводящий эту программу, отмечает, что Артем, который больше всего любит поп и рок, в младшем возрасте учился играть на скрипке и пианино, а на гитаре научился играть благодаря YouTube.

После этого он начал выступать в кнайпах и одним из его достижений стало выступление на концертах польских групп Zakopower и Oddział Zamknięty, а также собственный авторский концерт в приграничном с Украиной польском городе Жешув.

Читайте такжеПрезидент Каzантипа рассматривает возможность вернуться в Крым, но "не в этом году"Артем стал уже вторым украинцем, выигравшим шоу талантов на польском телевидении. Осенью 2013 года программу "Маю талант" выиграла харьковчанка Татьяна Галицына, которая продемонстрировала искусство рисования на песке.