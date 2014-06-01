Украинец выиграл польский X-фактор

11:59, 01 июня 2014
Общество
2

23-летний украинец Артем Фурман выиграл четвертый сезон польской версии программы талантов X-фактор, финал которой состоялся 31 мая.

Артем Фурман выиграл польское шоу талантов

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинец победил в финале двух девушек и выиграл около 25 тысяч евро, контракт на запись альбома и автомобиль.

Телеканал TVN, проводящий эту программу, отмечает, что Артем, который больше всего любит поп и рок, в младшем возрасте учился играть на скрипке и пианино, а на гитаре научился играть благодаря YouTube.

После этого он начал выступать в кнайпах и одним из его достижений стало выступление на концертах польских групп Zakopower и Oddział Zamknięty, а также собственный авторский концерт в приграничном с Украиной польском городе Жешув.

Читайте такжеПрезидент Каzантипа рассматривает возможность вернуться в Крым, но "не в этом году"Артем стал уже вторым украинцем, выигравшим шоу талантов на польском телевидении. Осенью 2013 года программу "Маю талант" выиграла харьковчанка Татьяна Галицына, которая продемонстрировала искусство рисования на песке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter