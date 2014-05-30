В Днепропетровске ночью на стоянке сгорело 18 автобусов

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГЧС в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила в 3.13, через час он был локализирован подразделениями ГЧС.

При пожаре сгорело 18 автобусов разных марок.

Среди предварительных версий пожара рассматривается поджог.