В Днепропетровске ночью на стоянке сгорело 18 автобусов

09:02, 30 мая 2014
Общество
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Сегодня ночью в Ленинском районе Днепропетровска на огражденной стоянке по улице Братьев Трофимовых сгорели автомобили маршрутных такси.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГЧС в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила в 3.13, через час он был локализирован подразделениями ГЧС.

При пожаре сгорело 18 автобусов разных марок.

Среди предварительных версий пожара рассматривается поджог.

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