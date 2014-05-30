В Днепропетровске ночью на стоянке сгорело 18 автобусов
09:02, 30 мая 2014Общество
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Сегодня ночью в Ленинском районе Днепропетровска на огражденной стоянке по улице Братьев Трофимовых сгорели автомобили маршрутных такси.
При пожаре сгорело 18 автомобилей маршрутных такси / фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГЧС в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила в 3.13, через час он был локализирован подразделениями ГЧС.
При пожаре сгорело 18 автобусов разных марок.
Среди предварительных версий пожара рассматривается поджог.
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