Завершается второй этап голосования в pressЗВАНИИ

На втором этапе голосования все предложенные журналистами компании и списки лучших компаний Украины, составленные редакциями ИнвестГазеты и ИД «Коммерсантъ-Украина», сформировали в одну сводную анкету. Журналистам необходимо проголосовать по ссылке, которую рассылает экспертный партнер Конкурса PRESSзвание – PwC Украина. Журналисты, которые проголосовали ранее, голосуют только за отдельный дополнительный список компаний.

Согласно методологии Конкурса, в состав номинантов не может входить партнер этой номинации – Group DF и победитель прошлого сезона ­– компания СКМ.

В этом сезоне в номинации pressЗВАНИЕ изменилась методология оценивания компаний журналистами. Главный акцент ставится на эффективности взаимодействия пресс-служб со СМИ в кризисный период, а не на популярности компаний. Это отражается в методике подсчета голосов журналистов. Подробнее о методологии этой номинации читайте на сайте Конкурса http://www.presszvanie.ua.

Победители номинации будут объявлены 7 июня на финальной церемонии награждения.

Напомним, что pressЗВАНИЕ – совместная номинация Marketing Media Review и Конкурса «Премия деловых кругов «PRESSзвание». Номинация позволяет определить уровень эффективности компаний по взаимодействию со СМИ за прошедший год. Основными критериями оценки являются информационная открытость компании, качество создаваемого контента, результативность взаимодействия со СМИ, проведение пресс-мероприятий.

Справка:

«Премия деловых кругов «PRESSзвание» — международный конкурс деловых журналистов, в котором жюри — лидеры бизнеса и редакторы ведущих деловых изданий — оценивают работу журналистов и редакторов, работающих в деловых печатных, интернет-изданиях и информагентствах, а также независимых бизнес-журналистов. Интерактивное голосование происходит в реальном времени на сайте конкурса www.presszvanie.ua.

Стратегический партнер Конкурса: Смарт-холдинг.

Компании-партнеры Конкурса: СКМ, Метинвест, ОПЗ, ДТЭК, Group DF.

Юридический партнер: Asters.

Информационные партнеры: газета «Сегодня», 5 канал, информационное агентство «УНИАН», журнал MMR, журнал «Власть денег», газета «Деловая столица», телеканал «Бизнес», сайт «ТСН», ИА «Украинские новости».

Экспертный партнер: PwC Украина.