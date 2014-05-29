Фанаты «Днепра» собирают вещи для украинской армии

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации "ультрас", пункт расположился в Клубе болельщиков «Днепра», у входа на стадион «Днепр-Арена». Он будет работать в будни, с 9-ти до 18-ти часов.

По словам представителей «ультрас», больше всего сейчас украинские военные нуждаются в бронежилетах, средствах связи и медикаментах.

«Первоочередные вещи - это бронежилеты и медикаменты. Вы можете купить их сами, но лучше перед этим связаться с нами, поскольку покупать бронежилеты ниже 4 класса не имеет смысла, только такие могут защитить от пули», - рассказывают болельщики.

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Они также призывают неравнодушных граждан доставлять в пункта сбора вещи для военных: продукты, одежду, средства личной гигиены, инвентарь и средства защиты, в частности, жилеты, наколенники, радиостанции, бинокли, приборы ночного видения, фонари, тепловизоры, батарейки. Собирают также деньги.

Инициаторы акции обещают ежедневно обнародовать отчеты о покупках и переданных военным вещах.