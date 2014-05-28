В Украину идут дожди и похолодание
29 мая циклон над Беларусью и его атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины дожди, местами сильные ливни, град и шквалы.
Дожди принесут с собой похолодание на запад и ослабление жары на север и центр Украины. На юге и востоке еще будет жарко.
В западной части ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +17 +22, местами +15 +17 градусов.
В северных областях кратковременный дождь, местами грозы, град и при грозах порывистый ветер. Температура воздуха ночью +12 +17, днем +23 +29 градусов, сообщает opogode.ua.
В центральных областях пройдут грозовые дожди, при грозах град и шквалы. Температура воздуха ночью +12 +17, днем +25 +30 градусов.
На востоке местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы. Температура воздуха ночью +13 +19, днем +26 +31 градусов.
В южной части местами пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы. Температура воздуха ночью +12 +17, днем +25 +30 градусов.
В Киеве ожидаются местами дожди, грозы, при грозах возможен град и порывистый ветер. Температура воздуха ночью +13 +15, днем +24 +26 градусов.
Ветер в Украине ожидается юго -западный, 5-12 м/с.