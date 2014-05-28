В Тернополе обрушились конструкции жилого дома. Жертв нет
08:40, 28 мая 2014Общество
0
Вчера в 21.05 в Тернополе в двухэтажном аварийном жилом доме 1878 года застройки обрушились междуэтажные перекрытия и фасадная стена.
В Тернополе произошло обрушение конструкций жилого дома. Жертв нет
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, дом на шесть квартир ранее был частично отселен. На сегодняшний день там живет две семьи (11 человек, из них двое детей).Читайте такжеРазрушение дома в Николаеве из-за взрыва газа вызвано слабостью конструкций - ГСЧС
Во время спасательных работ со второго этажа дома спасено 6 человек. Жертв и пострадавших нет. Жители дома временно отселены в общежитие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter