В Донецке террористы стали врываться в школы. Детей эвакуируют

Представители самопровозглашенной "ДНР" с оружием пришли в несколько донецких школ, дети эвакуированы. Об этом говорится в сообщении Донецкого горсовета об обстановке в городе на 12:00, сообщает "ОстроВ".

"На территорию общеобразовательной школы № 96 в Калининском районе вошли вооруженные люди, представившиеся сторонниками ДНР, с требованием предоставить матрацы для раненых. В связи с этим, учащиеся школы отпущены домой. На место прибыли сотрудники МВД и представители районного исполкома, после чего представители ДНР покинули школу", - говорится в сообщении.

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"Частная школа «Икар» перенесла проведение учебных занятий по адресу: ул. Цусимская, 67а, в связи с нахождением вооруженных людей во втором корпусе (ул. Дарницкая, 4)", - также сообщили в ДГС.

Кроме того, в Ленинском районе города эвакуированы сотрудники централизованной бухгалтерии районного отдела образования (ул. Куйбышева, 63), в связи с концентрацией грузовых автомобилей с вооруженными людьми в районе телецентра.

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Наконец, в ДГС сообщили, что из-за АТО два городских маршрута скорректировали движение: трамвайный маршрут № 1 следует до улицы Экономической; троллейбус по маршруту № 2 следует до городской больницы № 20.