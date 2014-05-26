В Одессе растянули самый длинный флаг Украины (фото)

Длина растянутого на автомобильной эстакаде полотнища составила один километр.

Акцию проводят представители компаний, чья работа связана с портом. Ею они хотят подчеркнуть, что порт и транспортный бизнес Одессы видят свое будущее только вместе с Украиной, сообщает Думская.