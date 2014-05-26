В Одессе растянули самый длинный флаг Украины (фото)

09:05, 26 мая 2014
Общество
0

В Одесском морском торговом порту сегодня завершили разворачивать самый длинный украинский флаг в истории страны. 

Одесса показала самый длинный флаг Украины / dumskaya.net

Длина растянутого на автомобильной эстакаде полотнища составила один километр.

Акцию проводят представители компаний, чья работа связана с портом. Ею они хотят подчеркнуть, что порт и транспортный бизнес Одессы видят свое будущее только вместе с Украиной, сообщает Думская.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter