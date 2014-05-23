24 мая, ровно в 12:00,

состоится Молитва за Украину,

Мир и Покой одновременно по всей стране и миру

В этот день мы молимся за Украину - помолись и ты.

Молитва с вершины Карпат - онлайн-трансляция в социальных сетях.

Молебень прочитают более ста священников разных конфессий!

Каждое из Четырех мест Украины (символические четыре стороны света и центр)

скажут свой фрагмент молитвы

который собирается в единое видео-обращение ко всему миру!

Совместная молитва объединит тысячи людей, сотни священников разных конфессий и десятки Храмов по всей Украине, по всему миру.

Руслана споет с двумя сводными хорами на Вершине Карпат выполнит Литургию и Гимн Украины 10ю разными языками.

Мы прочитаем более 50 молитв за Мир и Покой.

Ведущие будут комментировать событие на украинском, русском, английском языках.

Приезжайте на молитву в эти места!

Организовывайте молитву общиной в вашем Храме!

Или помолитесь вместе с нами дома!

Каждый человек, весь мир сможет помолиться в этот день с Украиной.

Помолись за Украину! За Мир и Спокойствие!

Символ акции - Луч Света!

Мы соберемся по всей Украине!

Четыре символических места - стороны света и центр!

Запад Украины - Карпаты, Молитва на Горе Хомяк 1600м у подножия фигуры Пресвятой Богородицы

Восток Украины - Донецк, Молитва на единственной площади с украинским флагом, который сохранили люди и молятся уже 77 суток несмотря на угрозы

Север Украины - Чернигов, Молитва в Екатерининской церкви 17 в. на Горе)

Юг Украины - Одесская, Молитва в наиболее межнациональной городе - Болград на берегу крупнейшего в Европе озера в Соборе Святого Преображения Господня.

Центр Украины - Черкасщина, в городе Канев, в старой деревяной казацкой церкви Святой Покровы, которую воссоздали к 200-летию Шевченко по эскизам французского художника.

Столица - Киев, Молитва в Михайловском соборе!

Одновременно пройдут молебны пройдут в десятках храмов по всей Украине, а также в мире, в частности, в Украинской Церкви в Брюсселе (Бельгия), на 10 Downing Street, SW1A 2AA в Лондоне, где проходит 42-часовой протест, (Англия), в Украинской Деревянной Церкви в Куритиба (Бразилия), в Украинской Церкви в Париже (Франция), от Варшавы, Люблина по Зеленую Гору (Западная Польша), в Церкви Святого Юра в Нью-Йорке (США)...

Молитва вместо оружия.

Объединение вместо раздора.

Мир и Покой вместо войны и ненависти.

В этот день мы молимся - помолитесь и Вы!

Нас вдохновила уникальная история Революции Четок на Филиппинах-когда молитва остановила танки!

Анонс акции в Карпатах

24 мая 2014 г.

Восхождение на вершину Карпат и совместная Молитва за Украину Мир и Спокойствие.

Онлайн трансляция в социальных сетях

Ивано-Франковская область, Надворнянский р-н, Гора Хомяк.

Приглашаем подняться в Карпатах на вершину г. Хомяк к фигуры Пресвятой Богородицы и в 12:00 на высоте 1600 метров ровно час вместе помолиться за Украину, Мир и Спокойствие!

Общий Молебен читать более 100 священников разных конфессий. Два сводных хоры и Руслана выполнят литургию на Вершине и Гимн Украины 10ма разными языками.

Гора Хомяк - очень популярная, кто любит Карпаты! С горы видно Чоногірський хребет с его высочайшими вершинами - Говерла и Петрос. Расчлененные склоны притоками рек бассейна Прута. Основные пути выхода на нее - из сел Микуличин или Татаров.

На вершине установлена фигура Пресвятой Богородицы.

Часовню Покрова Пресвятой установили в 2008 году за счет супругов со Львова.

Она должна оберегать всю Украину с Запада и до Востока.

Есть места, где ты ближе к небу. Есть слова, которые имеют большую силу.