На Волыни будут поддерживать Донбасс колокольным звоном и церковными службами
08:34, 22 мая 2014Общество
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Верующие будут молиться за мир в Украине.
Священники решили продемонстрировать уважение жителям Донбасса / ТСН
На Волыни во всех храмах в течение 10 дней в полдень будут бить в колокола, а каждый вечер будут проводить службы за мир и единство в Украине, - говорится в сюжете ТСН.Ніч.
Таким образом волынские верующие и церковные служители решили продемонстрировать любовь и уважение жителям Донбасса, которые бастуют против сепаратизма и терроризма.
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Будут молиться за укрепление духа и укрепления силы борцов с агрессорами, а также за скорейший мир на Востоке Украины.
Видео ТСН
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