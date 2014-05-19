Сегодня на Каннском кинофестивале покажут фильм о Небесной сотне

Сегодня, 19 мая, на Каннском кинофестивале презентуют фильм "Небесная сотня", сообщает ТСН.ua.

Документальная лента "Небесная сотня" - это совместная работа творческого объединения "Вавилон13" и 1+1 Продакшн. В Каннах фильм покажут в украинском павильоне в рамках Дня Майдана.

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Фильм "Небесная сотня" устами очевидцев и родственников погибших рассказывает о последних и самых кровавых днях противостояния на Майдане. Продюсером фильма выступила Наталья Якимович (1+1 Продакшн), редактором - Аким Галимов (1+1 Продакшн), режиссеры - Юлия Гонтарук и Роман Милый (Вавилон 13).

"Работая над фильмом по заказу канала "1+1" к сороковинам по протестующим, погибшим на Майдане, мы и представить себе не могли, что к ленте будет такой широкий интерес. Сразу после показа нас просто засыпали предложениями и запросами относительно показа фильма в Украине и за рубежом. Наш фильм, я считаю, может дать западному зрителю такую важную вещь, как понимание того, что за люди три месяца простояли с протестом в центре Киева", - рассказала продюсер фильма Наталья Якимович.

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Премьера фильма "Небесная сотня" состоялась в эфире канала "1+1" 3 апреля к сороковинам по убитым в боях на улице Институтской.

Напомним, в Каннах выстроилась большая очередь на просмотр украинских лент.