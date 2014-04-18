На Каннском кинофестивале покажут ленту о Майдане

Как сообщает ТСН, документальный фильм о событиях в Украине покажут на Каннском фестивале вне конкурса в рамках программы "Специальный показ".

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По словам программного директора фестиваля Тьерри Фремо, ленту "Майдан" украинский режиссер Сергей Лозница снимал в феврале-марте во время событий в Киеве.

67-й Каннский кинофестиваль начнется 14 мая.