На Каннском кинофестивале покажут ленту о Майдане

20:34, 18 апреля 2014
Общество
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На кинофестивале в Каннах покажут фильм о Майдан.

Майдан Незалежності в Києві, 1 грудня 2013

Как сообщает ТСН, документальный фильм о событиях в Украине покажут на Каннском фестивале вне конкурса в рамках программы "Специальный показ".

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По словам программного директора фестиваля Тьерри Фремо, ленту "Майдан" украинский режиссер Сергей Лозница снимал в феврале-марте во время событий в Киеве.

67-й Каннский кинофестиваль начнется 14 мая.

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