На Каннском кинофестивале покажут ленту о Майдане
20:34, 18 апреля 2014Общество
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На кинофестивале в Каннах покажут фильм о Майдан.
Майдан Независимости в Киеве, 1 декабря 2013
Как сообщает ТСН, документальный фильм о событиях в Украине покажут на Каннском фестивале вне конкурса в рамках программы "Специальный показ".
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По словам программного директора фестиваля Тьерри Фремо, ленту "Майдан" украинский режиссер Сергей Лозница снимал в феврале-марте во время событий в Киеве.
67-й Каннский кинофестиваль начнется 14 мая.
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