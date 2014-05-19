В Кировограде сгорел рынок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 19 мая, в 02.20 по ул. 50 лет Октября, 23А, на территории Колхозного рынка предприятия “Кооперативный рынок” возник пожар, в результате которого огнем уничтожены торговые места с товаром бытового потребления на общей площади 300 м2.

Жертв и пострадавших нет.

В 04.54 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.