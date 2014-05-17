В Черновицкой области паводком разрушен мост

В Черновицкой области в результате сильных ливней 16 мая вышла из берегов река Прут. Уровень воды поднялся на 3,5 метра, повредив автодороги и уничтожив мост в селе Маршинцы Новоселицкого района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Службе автомобильных дорог в Черновицкой области, на данном участке дороги временно закрыто движение транспортных средств и установлены соответствующие дорожные знаки.

В то же время в Новоселицком районном отделе УГСЧС в Черновицкой области заверяют, что ситуация не является критической. Спасатели мониторят ситуацию каждые полчаса, и ожидают спада уровня воды. По их словам, в селе Маршинцы уровень воды в реке Прут поднялся больше всего.

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Кроме того, как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, до 18 мая в реке Днестр на участке Галич–Залещики ожидается продолжение подъема уровня воды на 2,5 – 3,5 м.

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18 мая на реке Днестр вблизи города Залещики Тернопольской области ожидается прохождение максимального уровня воды со значением 780-830 сантиметров над нулем поста. Вероятно затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, частичное затопление отдельных населенных пунктов сел Кострыживка, Васылив, Мыткив, Мосоривка, Дорошивцы, Бридок, Самушино, Онут, Перебыкивцы Черновицкой области.

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