В «Борисполе» не нашли взрывчатку, терминалы возобновляют работу

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» возобновил работу терминала «D» после ложной угрозы минирования. Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, в ближайшее время будет возобновлена работа терминала «В», которая также была прервана.

«Терминал «D» возобновил работу, работа терминала «В» будет возобновлена в ближайшее время», - уточнили в пресс-службе.

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При этом в "Борисполе" отметили, что информация о минировании не подтвердилась. Факт приостановки работы терминалов и эвакуации пассажиров не отразился на регулярности отправления и приема рейсов.

Несколькими часами ранее сегодня, 15 мая, аэропорт «Борисполь» был вынужден эвакуировать пассажиров и персонал из двух действующих терминалов в связи с анонимным звонком о минировании. Специалисты Министерства внутренних дел провели проверку в обоих действующих терминалах, так как во время анонимного звонка не было указано, какой конкретно терминал был заминирован.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы