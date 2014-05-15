В аэропорту "Борисполь" сообщили о взрывчатке: пассажиров и персонал срочно эвакуируют

"На данный момент мы эвакуируем людей в связи с поступившим анонимным звонком о якобы минировании одного из терминалов аэропорта", - сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе аэропорта.

По словам представителя пресс-службы, специалисты Министерства внутренних дел проводят проверку в обоих действующих терминалах, так как во время анонимного звонка не было указано, какой конкретно терминал заминирован.

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Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.