ГСЧС: не теряем надежды спасти жизни еще двух женщин из-под завалов дома в Николаеве

Об этом сообщает николаевское издание "Новости-N".

На заседании штаба по ликвидации последствий взрыва в жилом доме Николаева, глава ГСЧС Сергей Бочковский заявил, что в данный момент с тыльной стороны рухнувшего здания формируется второй штаб, который будет вести спасательные работы с обратной стороны дома.

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Он также отметил "ювелирную работу" спасательной службы, сотрудники которой сделали очень много для спасения женщины.

"Главное — мы спасли жизнь женщины. Над ней лежало 2 этажа. Перед нами стоит задача еще большей сложности — спасти двух женщин, над которыми 8 этажей. Мы не теряем надежды. Но, к сожалению, пока что собаки не принесли хороших новостей", - сообщил Бочковский.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, губернатор Николаевской области Николай Романчук сообщил, что согласно его данным, под завалами находятся еще две студентки в возрасте до 27 лет.