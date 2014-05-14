В Николаеве под завалами остаются две студентки - ОГА

Работы по разбору завалов и извлечению тел погибших продолжаются, сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.

"По состоянию на 20.00 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела 3 погибших, 5 пострадавших, 73 жители разрушенного дома эвакуированы", - говорится в сообщении.

От ГСЧС задействовано 120 человек личного состава и 20 единиц специальной техники.

В то же время, по информации местных СМИ, губернатор Николаевской области Николай Романчук сообщил, что согласно его данным, под завалами еще находятся две студентки в возрасте до 27 лет.

Читайте такжеПредседатель ОГА Николаева пообещал пострадавшим проект нового дома через 9 дней после взрыва"Завтра к вечеру будет дана оценка тому, что нужно будет сделать - сносить или не сносить дом, и что нужно построить", - сказал Романчук.

Как сообщалось, взрыв в десятиэтажном 4-подъездном жилом доме произошел 12 мая в полдень. Вследствие взрыва разрушены несущие конструкции с 8 по 10 этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживает 213 жителей. Взрывом разрушены 18 квартир и 7 повреждены. Силами ГСЧС спасено 24 человека, развернут пункт жизнеобеспечения на 40 человек. Жители дома временно размещены в гостинице "Турист-Николаев".