Взрыв дома в Николаеве: 3 человека погибло, 5 ранены. Вероятная причина взрыва - утечка газа

Об этом УНИАН сообщили в Николаевском городском управлении милиции.

За данными ведомства, по состоянию на 16:00 зафиксировано 3 погибших и 5 госпитализированных. На месте продолжают работать пожарная служба, спасатели и представители внутренних органов.

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Вместе с тем, по словам жителей дома, запах газа был слышен еще накануне происшествия. По их словам, владелец квартиры, где произошел взрыв, даже вызывал газовую службу. Однако, по версии главного инженера "Николаевгаза", возможной причиной взрыва могло стать наличие взрывчатого вещества в одной из квартир. Он также отметил, что на месте происшествия отсутствует характерный запах газа, что, по его мнению, свидетельствует о том, что вряд ли речь идет о взрыве газа.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, сегодня в Николаеве, около 14:00 в жилом доме по адресу ул. Лазурная 40 прогремел взрыв, в результате которого Три верхних этажа девятиэтажного жилого дома полностью разрушены.