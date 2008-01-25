В Полтаве построят синагогу (фото)

В Полтаве построят синагогу. Об этом журналистам сегодня сообщил главный раввин Полтавы Йосеф-Ицхак СЕГАЛЬ.

По его словам, синагогу построят в центре Полтавы. «Будет построена Хоральная синагога - точная копия разрушенной нацистами в период Холокоста Хоральной Варшавской синагоги», - заявил Й.СЕГАЛЬ.

Здание синагоги будет включать в себя микву, молельный зал, общинный центр.

На данный момент в Полтаве успешно действует еврейская общеобразовательная школа - первая в городе национальная школа, а также "Сохнут", "Хесед", общинные молодежные программы.