В Полтаве построят синагогу (фото)
01:20, 25 января 2008Общество
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Точную копию уничтоженной фашистами в Варшаве
В Полтаве построят синагогу. Об этом журналистам сегодня сообщил главный раввин Полтавы Йосеф-Ицхак СЕГАЛЬ.
По его словам, синагогу построят в центре Полтавы. «Будет построена Хоральная синагога - точная копия разрушенной нацистами в период Холокоста Хоральной Варшавской синагоги», - заявил Й.СЕГАЛЬ.
|Реконструкция Варшавской синагоги, разрушеной в 1943 г., с сайта www.maltwood.uvic.ca
На данный момент в Полтаве успешно действует еврейская общеобразовательная школа - первая в городе национальная школа, а также "Сохнут", "Хесед", общинные молодежные программы.
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