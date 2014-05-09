Украина начала отмечать конец Второй мировой войны 8 мая

Более 100 свечей в память о погибших во Второй мировой войне зажгли в четверг возле монумента Славы в Киеве. Таким образом представители Министерства культуры и Института национальной памяти почтили погибших, сообщает Радио Свобода.

Министр культуры Евгений Нищук, который принял участие в чествовании, напомнил, что в той войне погибло около 10 миллионов. И что сегодня Украина чтит память всех павших в борьбе с нацизмом в составе различных формирований Красной армии, Украинской повстанческой армии, армий стран-союзниц Антигитлеровской коалиции.

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«Как известно, капитуляция Германии была подписана 8 мая поздно вечером. Формально именно в этот день закончилась война в Европе. Таким образом в этом году Украина расширяет празднования памяти о войне, которая никогда не должна повториться. Начало мероприятий 8 мая также позволит провести часть празднований в единстве с другими странами Антигитлеровской коалиции. Не нужно пафоса парадов. Лучше найти ветеранов, которые еще живы, пообщаться с ними, или приглядеть за могилами солдат. Многие из них - заброшенные», - отмечает Евгений Нищук.

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В рамках чествования погибших во Второй мировой, в Парке Славы в Киеве состоялся концерт, на котором звучала украинская и европейская музыка. Он завершился в 23.00, символизируя первые минуты мира в Европе 69 лет назад.