В колонии Донецка произошла попытка группового самоубийства

В исправительной колонии №124 в Донецке, в которой находятся на лечении осужденные, совершена попытка группового самоубийства.

Как сообщает Интернет-издание "Остров" со ссылкой на собственные источники, сегодня около 17.00 в межобластной больнице на территории Донецкой исправительной колонии №124, где проходят лечение лишенные свободы, трое заключенных предприняли попытку самоубийства в знак протеста против их избиения сотрудниками исправительной колонии.

Состояние здоровья заключенных пока не известно.

Кроме того, известно, что заключенные требовали допустить к ним известного донецкого адвоката Сергея САЛОВА.