В колонии Донецка произошла попытка группового самоубийства
18:51, 24 января 2008Общество
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Заключенные требовали адвоката
В исправительной колонии №124 в Донецке, в которой находятся на лечении осужденные, совершена попытка группового самоубийства.
Как сообщает Интернет-издание "Остров" со ссылкой на собственные источники, сегодня около 17.00 в межобластной больнице на территории Донецкой исправительной колонии №124, где проходят лечение лишенные свободы, трое заключенных предприняли попытку самоубийства в знак протеста против их избиения сотрудниками исправительной колонии.
Состояние здоровья заключенных пока не известно.
Кроме того, известно, что заключенные требовали допустить к ним известного донецкого адвоката Сергея САЛОВА.
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