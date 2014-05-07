Украина и Россия встретятся в финале Евровидения

Представительница Украины исполнила композицию Tick-Tock, написанную в соавторстве со знаменитым автором многих хитов конкурсов Евровидения, известной шведской вокалисткой Сандрой Берман.

В первом полуфинале выступили 16 представителей европейских стран. В финал попали только 10 стран:

Армения

Швеция

Исландия

Россия

Азербайджан

Украина

Сан-Марино

Нидерланды

Венгрия

К ним присоединятся еще пять стран: Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия, как страны участницы "Большой пятерки". Дания тоже выступит сразу в финале, как страна-победительница прошлого года.

Второй полуфинал конкурса состоится 8 мая, а финал 10 мая.