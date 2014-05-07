Украина и Россия встретятся в финале Евровидения
00:14, 07 мая 2014Общество
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6 мая, состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение 2014. Мария Яремчук вошла в десятку финалистов первого полуфинала конкурса.
Украина и Россия встретятся в финале Евровидения
Представительница Украины исполнила композицию Tick-Tock, написанную в соавторстве со знаменитым автором многих хитов конкурсов Евровидения, известной шведской вокалисткой Сандрой Берман.
В первом полуфинале выступили 16 представителей европейских стран. В финал попали только 10 стран:
Армения
Швеция
Исландия
Россия
Азербайджан
Украина
Сан-Марино
Нидерланды
Венгрия
К ним присоединятся еще пять стран: Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия, как страны участницы "Большой пятерки". Дания тоже выступит сразу в финале, как страна-победительница прошлого года.
Второй полуфинал конкурса состоится 8 мая, а финал 10 мая.
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