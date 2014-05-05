Нацсовет: празднование Дня Победы станет объединяющим фактором для нашего общества

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Национальный совет считает, что празднование Дня Победы станет фактором объединения для нашего общества и укрепит веру в то, что Победа была и остается одна на всех, как и Украина.

Накануне Дня Победы Нацсовет обратился к топ-менеджеров и руководителей телерадиоорганизаций - всех, кто причастен к формированию телерадиопространства Украины:

"Наша страна переживает сейчас непростые времена и поэтому от нашей мудрости, нашей взвешенной позиции и точного слова зависит сохранение мира и согласия в государстве. Ко Дню Победы разработан логотип общенациональной объединительной кампании, в котором использованы общеевропейский символ памяти павших в войне - красный мак - и лозунг "Никогда снова", - говорится в сообщении.

Также в рамках этой акции изготовлен видеоролик, который Национальный совет рекомендует от сегодня и до конца майских праздников разместить в эфире телерадиоорганизаций всех форм собственности и на интернет-ресурсах.

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Нацсовет обращает внимание, что официальные мероприятия по случаю завершения Второй мировой войны в Европе и победы над нацизмом этого года будут проходить 8 и 9 мая, вместе с европейскими странами.

В этом контексте Национального совета обратилась к Украинскому институту национальной памяти с просьбой о необходимости соблюдения взвешенного подхода при формировании программного наполнения телерадиоорганизаций. С рекомендациями Института можно ознакомиться на веб-сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Нацсовет надеется, что в эти дни зрители увидят лучшие образцы кинодокументалистики, отснятые украинскими военными кинооператорами, посмотрят художественные фильмы, созданные на отечественных студиях, услышат воспоминания фронтовиков.

"Верится, что главный акцент в программах радио и телевидения будет сделан на светлой памяти обо всех погибших в борьбе с врагом, на благодарности ветеранам", - сообщает Нацсовет.

Как сообщал УНИАН, 8-9 мая в Киеве пройдут мероприятия к годовщине окончания Второй мировой войны в Европе и победы над нацизмом.

В этом году впервые в Киеве на официальных мероприятиях будет принята европейскую символику памяти павших в войне - красный мак. Идея и графическое воплощение стало результатом сотрудничества Украинского института национальной памяти и Национальной телекомпании Украины.