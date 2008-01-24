Пьяные россияне въехали в Украину, сбив шлагбаум

В Сумской области двое россиян пытались автомобилем въехать в Украину, избежав пограничного осмотра.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, 23 января сотрудники пункта пропуска “Большая Писаревка” заметили, что со стороны российского пропускного пункта “Грайворон” в направлении Украины на большой скорости, игнорируя знаки ограничения и “лежащие полицейские”, мчит автомобиль ВАЗ. Чтобы не разрешить нарушителям незаконно въехать в Украину, пограничники применили средства принудительной остановки.

В салоне автомобиля находились двое мужчин в нетрезвом состоянии, которые назвались гражданами России. Только один из задержанных имел документ – удостоверение водителя. Впоследствии выяснилось, что после того, как нарушителей с российской стороны пропустили в пункт пропуска “Грайворон”, они сразу же двинулись на полосу для грузовиков, а следовательно, сбив шлагбаум, – в сторону Украины.

Злоумышленники задержаны, ведется следствие.