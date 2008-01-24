Эксперты прогнозируют снижение цен на топливо

Стоимость нефтепродуктов в Украине в течение ближайших недель снизится, прогнозирует президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ЛИЗУНОВ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте общественных коммуникаций ООО «ТНК-ВР Коммерс», по его словам, с начала текущего года на международных рынках произошло резкое падение стоимости топлива на уровне 7-11%, что, безусловно, скажется на ценах украинского нефтерынка.

«Это дополнительное свидетельство того, что Украина интегрирована в мировой рынок, и подвержена его влиянию, как при удорожании топлива, так и при его удешевлении. Через несколько недель, когда будут проданы остатки относительно дорогих нефтепродуктов, и «заработают» новые импортные контракты, стоимость бензина и дизельного топлива в Украине упадет. Снижение может составить 6-7% в опте и до 5% в рознице», - заявил С.ЛИЗУНОВ.

Топ-менеджер отметил, что 50% объема бензина А-95 и дизтоплива, поставленного на внутренний рынок в январе 2008 года, имеют иностранное происхождение.

«Цена нефтепродуктов в Украине ориентирована на внешние площадки и в условиях свободного рынка это единственный объективный и эффективный способ ценообразования. Он абсолютно прозрачен и не зависит ни от стоимости сырья для отечественных НПЗ, ни от российской экспортной пошлины», - подчеркнул С.ЛИЗУНОВ.

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.

На сегодня два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции.