В Славянском районе обесточены два села

22:25, 04 мая 2014
Общество
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В Славянском районе Донецкой области два дня без электроснабжения находятся жители сёл Андреевка и Красноармейское.

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Как сообщили УНИАН в ПАО ДТЭК Донецкоблэнерго, причина обесточивания – автоматическое отключение линии электропередачи на подстанции «Червоный молочар». 

Кроме того, обесточены 28 трансформаторных подстанций, резервное питание радиотрансляционной станции (РТС), школа, детский сад, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 фермерских хозяйства.

Восстановление ЛЭП в данный момент не представляется возможным, так как в районе проводится антитеррористическая операция.

ДТЭК Донецкоблэнерго просит население с пониманием отнестись к создавшейся ситуации. Компания будет информировать граждан о причинах повреждения ЛЭП и сроках их устранения по мере получения актуальной информации, а также сделает все возможное для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки, заключено в сообщении.

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