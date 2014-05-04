В Славянском районе обесточены два села

Как сообщили УНИАН в ПАО ДТЭК Донецкоблэнерго, причина обесточивания – автоматическое отключение линии электропередачи на подстанции «Червоный молочар».

Кроме того, обесточены 28 трансформаторных подстанций, резервное питание радиотрансляционной станции (РТС), школа, детский сад, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 фермерских хозяйства.

Восстановление ЛЭП в данный момент не представляется возможным, так как в районе проводится антитеррористическая операция.

ДТЭК Донецкоблэнерго просит население с пониманием отнестись к создавшейся ситуации. Компания будет информировать граждан о причинах повреждения ЛЭП и сроках их устранения по мере получения актуальной информации, а также сделает все возможное для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки, заключено в сообщении.