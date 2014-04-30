Журналисты в PRESSзвании оценят взаимодействие компаний со СМИ

В качестве Жюри выступают деловые журналисты и редакторы деловых и общественно-политических СМИ. Главная задача Жюри – оценить коммуникационную деятельность компаний, работающих в Украине.

«Пресс-службы компаний обычно настораживаются, когда начинается голосование в этой номинации, ведь их работу оценивают журналисты. Будут ли члены Жюри объективны и беспристрастны? Оценят ли качество текстов, уровень открытости? По данным Европейской Ассоциации коммуникационных директоров (EACD) работа со СМИ занимает не более 37% рабочего времени в общей структуре дня практикующих коммуникаторов. Может оказаться, что результаты голосования заставят пресс-службы посмотреть на эту структуру по-другому. В любом случае, эта обратная связь полезна, а победителям наверняка приятна», —комментирует представитель Наблюдательного Совета Конкурса PRESSзвание, директор по корпоративным коммуникациям Group DF Игорь Кирилюк.

«pressЗНАНИЕ» — совместная номинация Marketing Media Review и Конкурса «Премия деловых кругов «PRESSзвание». Номинация позволяет определить уровень эффективности компаний по взаимодействию с журналистами за прошедший год. Основными критериями оценки являются информационная открытость компании, качество создаваемого контента, результативность взаимодействия со СМИ, проведение пресс-мероприятий.

«MMR и PRESSзвание оценивают эффективность пресс-служб и пресс-секретарей 5 лет подряд. И результаты этого года обещают быть чрезвычайно интересными. Медиавзаимодействие в спокойные времена и в кризисные времена – две большие разницы. И кто справился с этим наиболее виртуозно, надеюсь, станут героями нашего pressЗНАНИЕ-среза этого года, – говорит Ирина Рубис, CEO Ekonomika Communication Hub, главный редактор Marketing Media Review. – Интересно, сколько из них окажутся подчиненными названных нами в прошлом году 50 сильнейших PR-профи Украины? И можно ли поставить знак равенства/вывести в статус аксиомы "сильный PR-лидер = сильная пресс-служба"? Узнаем 7 июня! Очень хочется, чтобы коллеги-журналисты при голосовании делали упор на опыте взаимодействия в кризисный период, т.е. с 30/11/2013».

За основу списка компаний для голосования взят ТОП-100 лучших компаний Украины, составленный редакцией ИнвестГазеты в августе 2013 г., и ТОП-50 ведущих компаний Украины, составленный ИД «Коммерсантъ-Украина» в октябре 2013 г.. Согласно методологии Конкурса, в состав номинантов не может входить победитель прошлого сезона (в прошлом году первое место в данной номинации заняла компания СКМ).

Голосование проводится на сайте экспертного Партнера Конкурса – компании PwC Украина – и пройдет в два этапа. На первом этапе голосования журналисты оценивают компании, представленные в первичной анкете. В этой анкете журналисты имеют возможность дополнительно предложить компании для оценки, которые не вошли в ТОП. Анкета доступна по ссылке, которая придет от PwC на электронную почту каждому представителю Жюри

На втором этапе голосования все предложенные журналистами компании и первичный ТОП формируются в одну сводную анкету. Жюри необходимо пройти по ссылке и таким же образом проголосовать. Журналисты, которые проголосовали ранее, голосуют только за отдельный дополнительный список компаний.

По завершении голосования все анкеты сводятся, а оценки и результаты после оглашения на финальной церемонии награждения будут находится в открытом доступе на сайте Конкурса.

Первый этап голосования завершается 10 мая, второй этап – 20 мая 2014 г.. Полную концепцию номинации «pressЗНАНИЕ» и информацию о конкурсе смотрите на сайте Конкурса www.presszvanie.ua.

Стратегический партнер Конкурса: Смарт-холдинг.

Компании-партнеры Конкурса: СКМ, Метинвест, ОПЗ, ДТЭК, Group DF.

Юридический партнер: Asters.

Информационные партнеры: газета «Сегодня», 5 канал, информационное агентство «УНИАН», журнал MMR,журнал «Власть денег», газета «Деловая столица», телеканал «Бизнес», сайт «ТСН», ИА «Украинские новости».

Экспертный партнер: PwC Украина.