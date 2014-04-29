Апрель в Украине закончится грозами, температура поднимется до +23°

Именно циклон обусловит в центральных, восточных, южных областях и в Крыму кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. На остальной территории осадков не ожидается, лишь на Закарпатье возможны локальные ливни, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха останется высокой и составит +14 +23 градуса. В отдельных районах севера Левобережья ожидается +12 +14 градусов.

В западной части будет преобладать сухая погода, лишь на Закарпатье пройдут отдельные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +5 +11, днем +15 +20 градусов, местами +21 +23 градуса.

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В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью +4 +10, днем +15 +22, в Сумской области +12 +16 градусов.

В центральных областях местами пройдут дожди, грозы . Температура воздуха ночью +5 +10, днем +15 +22 градуса.

На востоке ожидаются дожди, грозы. Температура воздуха ночью +3 +10, днем +15 +20, в Харьковской области +12 +15 градусов.

На юге местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью +7 +12, днем +15 +23 градуса.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью +8 +10, днем 20-22 градуса тепла.

Ветер ожидается в Украине северо -восточный, 5-12 м/с.