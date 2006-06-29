Мать утопила в колодце своего трехмесячного ребенка

В Тернопольской области 25-летняя женщина утопила своего трехмесячного ребенка.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь областного прокурора Леся ДОЛИШНАЯ, женщина после родов страдала послеродовым психозом и находилась на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. За несколько дней до трагедии ее выписали из больницы, однако члены семьи старались все время быть рядом с молодой матерью. Но в момент трагедии мать женщины пошла в магазин неподалеку, а когда вернулась, то не увидела ни дочери, ни внучки. 25-летнюю женщину нашли через четыре часа, она скрывалась от людей в стогу сена. От нее и узнали, что она опустила ребенка в колодец.

Сейчас районная прокуратура проводит проверку по данному факту. Вместе с тем в областной прокуратуре сообщили, что уголовное дело против женщины не будут возбуждать, поскольку она психически неуравновешенна. Сейчас ее опять направили на лечение.