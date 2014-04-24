В Одесской области столкнулись автобус и грузовик, есть погибшие
12:35, 24 апреля 2014Общество
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В Любашевском районе Одесской области в среду, 23 апреля, один человек погиб и семь пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком.
В Одесской области 1 человек погиб и 7 пострадали в результате ДТП / erve.ua
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, около 17.00 на 316-м км автодороги Киев - Одесса возле села Ивановка, столкнулись грузовой автомобиль и частный микроавтобус с пассажирами - гражданами Молдовы.
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Пострадавших пассажиров госпитализированы в Любашевской районной больницы. Причины ДТП устанавливаются.
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