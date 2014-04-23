Эксперты подводят итоги конкурса PRESSзвание

После завершения голосования все результаты будут переданы на рассмотрение наблюдательному совету и проверены экспертным партнером Конкурса — компанией PwC Украина, которая уже 80 лет считает голоса в американском Оскаре.

"Уже много лет PwC предоставляет экспертную поддержку самым известным и престижным премиям и наградам в мире. Наша безупречная репутация основана на том, что в своей работе мы всегда исповедуем единые подходы и одинаковый высокий уровень качества, — говорит Дмитрий Гринчишин, директор фирмы PwC Украина. — Как экспертный партнер Конкурса PRESSзвание, PwC Украина проконтролирует все аспекты процесса подсчета, и обеспечит конфиденциальность результатов до их объявления во время церемонии. Данная работа будет проведена с той же тщательностью и профессионализмом, что и при поддержке премии Американской академии киноискусства "Оскар"." Сейчас в каждой номинации отображается текущая пятерка лидеров в алфавитном порядке. Результаты голосования будут объявлены на финальной церемонии награждения и в дальнейшем будут находиться в открытом доступе на сайте Конкурса www.presszvanie.ua.

Напоминаем, что голосование в Конкурсе продолжается до 18:00 30 апреля 2014 года. Чтобы оценки Жюри были приняты, необходимо проголосовать не менее, чем за 2/3 участников выбранной номинации. Изменить оценки после голосования невозможно.

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Справка: "Премия деловых кругов "PRESSзвание" — международный конкурс деловых журналистов, в котором жюри — лидеры бизнеса и редакторы ведущих деловых изданий — оценивают работу журналистов и редакторов, работающих в деловых печатных, интернет-изданиях и информагентствах, а также независимых бизнес-журналистов. Интерактивное голосование происходит в реальном времени на сайте конкурса www.presszvanie.ua. PwC Украина является участницей международной сети фирм PwC, представленной в 157 странах более чем 184 000 профессионалов. Региональная сеть включает главный офис в Киеве и представительства в Донецке, Львове и Днепропетровске, которые предлагают аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги наивысшего качества. Клиенты PwС получают максимальную выгоду от сотрудничества со специалистами, которые владеют практическим знанием особенностей местного законодательства и бизнес-среды, и используют потенциал международной сети PwС.

Стратегический партнер Конкурса: Смарт-Холдинг.

Компании-партнеры Конкурса: СКМ, Метинвест, ОПЗ, ДТЭК, DF Group. Юридический партнер: Asters. Информационные партнеры: газета "Сегодня", 5 канал, информационное агентство "УНИАН", журнал MMR, журнал "Власть денег", газета "Деловая столица", телеканал "Бизнес", сайт "ТСН", ИА "Украинские новости". Экспертный партнер: PwC в Украине.