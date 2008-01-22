Сербия согласилась продать Газпрому свою нефтяную компанию

Правительство Сербии одобрило соглашение о продаже "Газпрому" сербской нефтяной компании NIS и прокладке через территорию страны части магистрального газопровода в рамках проекта "Южный поток", сообщает AP. О цене и времени подписания контракта пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, планируется, что проект "Южный поток" начнет действовать с 2013 года. Его морской участок (около 900 км) пройдет по дну Черного моря от российского берега к болгарскому. "Южный поток" должен стать альтернативой поддержанного ЕС проекта Nabucco, в котором заняты Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия и который предусматривает прокладку до 2011 года газопровода в Австрию из района Каспийского моря через турецкую территорию.