Президент утвердил состав СНБО (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно указу, размещенному на официальном Интернет-представительстве Президента, в состав СНБО вошли:

В.ЮЩЕНКО – Президент Украины, председатель СНБО;

Виктор БАЛОГА – глава Секретариата Президента Украины;

Раиса БОГАТЫРЕВА – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Юрий ЕХАНУРОВ – министр обороны Украины;

Юрий ЛУЦЕНКО - министр внутренних дел Украины;

Николай МАЛОМУЖ – председатель Службы внешней разведки Украины;

Александр МЕДВЕДЬКО – генеральный прокурор Украины;

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины;

Владимир ОГРЫЗКО – министр иностранных дел Украины;

Борис ПАТОН – президент Национальной академии наук Украины (по согласию);

Владимир СТЕЛЬМАХ – председатель Национального банка Украины (по согласию);

Юлия ТИМОШЕНКО – премьер-министр Украины;

Владимир ШАНДРА – министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы;

Арсений ЯЦЕНЮК – председатель Верховной Рады Украины (по согласию).

В указе Президента, подписанном сегодня, 21 января, отмечается, что в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины признаются утратившими силу ряд предыдущих указов о составе СНБО.