Президент утвердил состав СНБО (список)
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно указу, размещенному на официальном Интернет-представительстве Президента, в состав СНБО вошли:
В.ЮЩЕНКО – Президент Украины, председатель СНБО;
Виктор БАЛОГА – глава Секретариата Президента Украины;
Раиса БОГАТЫРЕВА – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Юрий ЕХАНУРОВ – министр обороны Украины;
Юрий ЛУЦЕНКО - министр внутренних дел Украины;
Николай МАЛОМУЖ – председатель Службы внешней разведки Украины;
Александр МЕДВЕДЬКО – генеральный прокурор Украины;
Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины;
Владимир ОГРЫЗКО – министр иностранных дел Украины;
Борис ПАТОН – президент Национальной академии наук Украины (по согласию);
Владимир СТЕЛЬМАХ – председатель Национального банка Украины (по согласию);
Юлия ТИМОШЕНКО – премьер-министр Украины;
Владимир ШАНДРА – министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы;
Арсений ЯЦЕНЮК – председатель Верховной Рады Украины (по согласию).
В указе Президента, подписанном сегодня, 21 января, отмечается, что в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины признаются утратившими силу ряд предыдущих указов о составе СНБО.