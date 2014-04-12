Киевский университет принял более ста студентов из Крыма

Больше всего перевелись в Национальный университет имени Тараса Шевченко, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В столице привыкают к новому месту и новым требованиям 105 студентов из Крыма. Наибольшие трудности у тех, кто переехал учиться в Киев с составлением академразницы.

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"Я только что перевелась и надо сдавать некоторые контрольные, надо сдавать академразницу. Конечно, нагрузка у меня сейчас есть немного, но любопытства не уменьшается", - рассказала студентка Настя Билошицкая.

Ректор уверяет, что предоставляет все возможности для ликвидации академразницы и дальнейшего успешного обучения. Для тех, кто учился по контракту, стоимость обучения не будут повышать. Студенты будут платить столько же, как и в крымских вузах.