В Донецке подожгли машину оппозиционному журналисту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналист сам сообщил на своей страничке в сети Фейсбук. «Только что мне сожгли автомобиль», - написал Мацука в 1.00 12 апреля.

Позже на сайте «Новости Донбасса» вышла информация: «В 00.33 неизвестный мужчина подошел к автомобилю редактора, припаркованному у его дома, облил горючим веществом и поджог. Автомобиль потушили соседи Мацуки, которые вызвали милицию. В последнее время он неоднократно получал анонимные угрозы от сепаратистов».

Данное сообщение сопровождалось видео, заснятым, по-видимому, установленной на доме видеокамерой. На видео видно, как к машине подходит мужчина в темной курточке и светлых брюках, держа в руке небольшую емкость с горючей жидкостью, и спешно начинает поливать лобовое стекло автомобиля. Затем неизвестный зажигает спичку, бросает на стекло, машина мгновенно загорается, а неизвестный скрывается.

Мацука достаточно известный в регионе оппозиционный журналист, которому уже неоднократно угрожали, в том числе поджигали входную дверь в квартире, которая находится на первом этаже двухэтажного дома.

Видео сделано с экрана камер видео-наблюдения