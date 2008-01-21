«Черноморнефтегаз» расторг договор с «УкрГаз-Энерго»

Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" (г. Симферополь, Крым) снова подписало договор о совместной деятельности с ДК «Укргазвыдобування» по освоению Одесского и Безымянного газовых месторождений на шельфе Черного моря.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь ГАО "Черноморнефтегаз" Юрий АВДЕЕВ.

По его информации, соответственно, «Черноморнефтегаз» расторг все договоренности по совместному освоению Одесского и Безымянного газовых месторождений с ЗАО «УкрГаз-Энерго».

Ю.АВДЕЕВ не сообщил других подробностей, отметив, что позднее компания обнародует официальную информацию по этому поводу.

В то же время, как сообщил УНИАН источник в НАК «Нафтогаз Украины», оформление документов между ГАО «Черноморнефтегаз» и ДК «Укргазвыдобування» состоялось в пятницу, 18 января, в Киеве.

По его словам, с инициативой восстановления отношений между ГАО «Черноморнефтегаз» и ДК «Укргазвыдобування» выступил руководитель крымского предприятия Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

О причинах, побудивших его резко изменить свое мнение о необходимости смены партнера с ДК «Укргазвыдобування» на ЗАО «УкрГаз-Энерго» и будущей судьбе СП между ГАО «Черноморнефтегаз» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» по освоению Одесского и Безымянного газовых месторождений, источник сообщить затруднился.

Напомним, что в 2007 году руководство ГАО «Черноморнефтегаз» разорвало договор о совместной деятельности с ДК «Укргазвыдобування» и приступило к созданию совместного предприятия между ГАО «Черноморнефгаз» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» (50% принадлежит RosUkrEnergo AG, 50% - НАК «Нафтогаз Украины») по освоению Одесского и Безымянного газовых месторождений на шельфе Черного моря.

С резкой критикой данного решения неоднократно выступала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. В частности, 12 января она заявила, что компании-посредники RosUkrEnergo и «УкрГаз-Энерго» должны уйти с украинского рынка. «Коррупция и тень должны уйти из системы поставок газа в Украину вместе с RosUkrEnergo и «УкрГаз-Энерго». Все наши действия будут направлены на то, чтобы перейти на прямые соглашения между Украиной и Россией о поставках природного газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Одесское месторождение природного газа расположено в 150 километрах от берега в северо-западной части шельфа Черного моря. Его ориентировочные промышленные запасы составляют 22 млрд. куб. м.

ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

В 2007 году «Черноморнефтегаз» сократил объемы добычи нефти и газового конденсата на 13,5% или на 12 тыс. тонн., по сравнению с 2006 годом, до 77,0 тыс. тонн, а также сократил объемы добычи природного газа на 1,3% или на 16,9 млн. куб. м, по сравнению с 2006 годом, до 1,26 млрд. куб. м.