За 10 дней суды лишили прав более 9 тысяч водителей

В Украине с начала проведения сотрудниками ГАИ широкомасштабных оперативно-профилактических мероприятий на автодорогах суды вынесли 9 тыс. 181 постановление о лишении нарушителей права управления транспортными средствами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента Госавтоинспекции МВД Украины.

Кроме того, по результатам принятых к рассмотрению админпротоколов судами вынесены 19 тыс. 863 постановления о наложении на водителей штрафа.

Еще больше 21 тыс. дел, или 42% от общего количества, остаются в судах на рассмотрении.

Всего с начала спецоперации работники Госавтоинспекции выявили 315 тыс. 113 нарушений Правил дорожного движения, из них 62 тыс. 288 нарушений, которые являются причиной ДТП. В том числе выявлены 14006 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Также выявлены 46637 фактов создания аварийной обстановки на улицах и автодорогах.

Как сообщалось, с целью выполнения требований Указа Президента Украины от 20 ноября 2007 года № 1121/2007 “О безотлагательных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения” и стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства на протяжении месяца, с 10 января по 10 февраля текущего года, подразделениями ГАИ проводится широкомасштабная оперативно-профилактическая отработка.

Круглосуточно в государстве работают более 6 тыс. работников Госавтоинспекции. Они несут службу на 157 постах и 1062 маршрутах патрулирования (в обычном режиме были привлечены 4,5 тыс. работников ГАИ).