Регионал Мирошниченко ел борщ в сессионном зале ВР
16:49, 08 апреля 2014Общество
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Народный депутат от ПР Юрий Мирошниченко ел борщ в сессионном зале Верховной Рады.
Юрий Мирошниченко ел борщ в сессионном зале ВР
Видео с Мирошниченко было выложено на сайте Youtube.
«Видимо, дела у регионалов совсем плохи - сегодня Юрий Мирошниченко принес с собой на работу тормозок - термос с борщом, и ел его прямо на рабочем месте в сессионном зале!», - подписано видео его автором в Youtube.
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