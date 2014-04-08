Регионал Мирошниченко ел борщ в сессионном зале ВР

Видео с Мирошниченко было выложено на сайте Youtube.

«Видимо, дела у регионалов совсем плохи - сегодня Юрий Мирошниченко принес с собой на работу тормозок - термос с борщом, и ел его прямо на рабочем месте в сессионном зале!», - подписано видео его автором в Youtube.