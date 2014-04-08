Регионал Мирошниченко ел борщ в сессионном зале ВР

16:49, 08 апреля 2014
Общество
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Народный депутат от ПР Юрий Мирошниченко ел борщ в сессионном зале Верховной Рады.

Видео с Мирошниченко было выложено на сайте Youtube.

«Видимо, дела у регионалов совсем плохи - сегодня Юрий Мирошниченко принес с собой на работу тормозок - термос с борщом, и ел его прямо на рабочем месте в сессионном зале!», - подписано видео его автором в Youtube.

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