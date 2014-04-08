Убийство журналиста в Черкасской области заказное - «Свобода»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Корсунь-Шевченковской райорганизации ВО «Свобода», местное отделение «Свободы» 7 апреля обратилось с требованием к Генеральной прокуратуре, СБУ, Министерству внутренних дел как можно быстрее найти заказчиков и убийц журналиста.

Как говорится в заявлении местной организации ВО «Свобода», «...его убийство носит исключительно политический характер и однозначно является заказным. Сергиенко активно боролся с режимом Януковича, выступал против конкретных представителей этого режима на Корсунщине, не боялся называть их имена на народных вече в городе. Убийство Сергиенко имело целью посеять страх и панику среди населения города и района, сломать активистов ВО «Свобода» и ОО «Народная самооборона Корсунщины», говорится в обращении к правоохранительным структурам.

В то же время Народная самооборона Корсунь-Шевченковского района будет настаивать, чтобы замученного журналиста Сергиенко причислили к Небесной сотне. Здесь убеждены, что Сергиенко был убит за его активную общественную позицию в борьбе с коррупцией. Он прошел все революции, все протестные акции, которые были в Украине.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля в дежурную часть Корсунь-Шевченковского райотдела милиции обратилась мать 48-летнего активиста, члена ВО «Свобода», журналиста Василия Сергиенко с заявлением о том, что неизвестные лица с применением физической силы посадили ее сына в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

5 апреля тело пропавшего Сергиенко со следами пыток, с пакетом на голове, с ножевыми ранениями, наручниками на руках было найдено закопанным в землю в лесу в Корсунь-Шевченковском районе.

Однопартийцы считают, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью, поскольку «он писал разоблачительные статьи в отношении бизнеса народного депутата Украины от Партии регионов Геннадия Бобова».

Открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146, п.п. 3, 12 ч.2 ст.115 УК Украины (похищение человека и умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Следствие по делу продолжается.

7 апреля председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко заявил, что требует от милиции за неделю найти убийцу Сергиенко.