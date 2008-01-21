В Одесской области сотрудники банка украли 500 тыс. со счетов клиентов

В Одесской области разоблачены сотрудники банка, которые путем несанкционированного доступа к банковской компьютерной системе, незаконно списали со счетов клиентов 500 тыс. грн. и перевели указанные средства на свой счет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в дальнейшем правонарушители указанную сумму перевели в наличные средства и присвоили.

Следователями управлением ГУМВД Украины в Одесской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).