Сегодня в Украине будет облачно
08:17, 06 апреля 2014Общество
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Температура поднимется до +16 градусов. Погода в стране 6 апреля будет теплой, местами пройдут дожди.
Погода в стране 6 апреля будет теплой, местами пройдут дожди. / Wikimedia
Температура будет колебаться от +10 до +16 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Синоптики обещают дожди на западе страны, на остальной территории - переменная облачность.
На востоке ожидается температура от +10 до +15 градусов, в центре от +10 до +13 градусов, на юге от +10 до +15 градусов, на западе от +10 до +16 градусов, на севере от +10 до +14 градусов.
В Киеве будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, температура ночью от -1 до +1 градуса, днем от +12 до +14 градусов.
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