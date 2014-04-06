Сегодня в Украине будет облачно

Температура будет колебаться от +10 до +16 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Синоптики обещают дожди на западе страны, на остальной территории - переменная облачность.

На востоке ожидается температура от +10 до +15 градусов, в центре от +10 до +13 градусов, на юге от +10 до +15 градусов, на западе от +10 до +16 градусов, на севере от +10 до +14 градусов.

В Киеве будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, температура ночью от -1 до +1 градуса, днем от +12 до +14 градусов.