В Донецке студента приговорили к 2 годам за смену флага над горсоветом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецка.

Суд сегодня полностью поддержал позицию государственного обвинения и студент училища был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 296 УК Украины (хулиганство).

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Как сообщал УНИАН, 23 марта в Донецке проходил несанкционированный пророссийский митинг у здания Донецкого городского совета. Во время акции протеста, молодой человек сорвал государственный флаг с флагштока и повредил его. После этого, нарушитель общественного порядка установил на его место флаг Российской федерации.

Органами милиции нарушитель был установлен и задержан.