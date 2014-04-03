В Донецке студента приговорили к 2 годам за смену флага над горсоветом
20:05, 03 апреля 2014Общество
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В Донецке Ворошиловский районный суд приговорил студента третьего курса одного из училищ в Донецкой области, 1995 года рождения, который заменил на горсовете украинский флаг на российский, до 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
Суд назначил испытательный срок 1 год / an.od.court.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецка.
Суд сегодня полностью поддержал позицию государственного обвинения и студент училища был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 296 УК Украины (хулиганство).
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Как сообщал УНИАН, 23 марта в Донецке проходил несанкционированный пророссийский митинг у здания Донецкого городского совета. Во время акции протеста, молодой человек сорвал государственный флаг с флагштока и повредил его. После этого, нарушитель общественного порядка установил на его место флаг Российской федерации.
Органами милиции нарушитель был установлен и задержан.
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